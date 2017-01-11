كارتر: العقوبات الأميركية على روسيا مجرد بداية

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن التدابير الانتقامية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخراً ضد روسيا بسبب أنشطة القرصنة الإلكترونية المزعومة ليست نهاية المطاف.

وأضاف كارتر خلال أخر مؤتمر صحافي له في البنتاغون: “تم اتخاذ بعض الردود. أعتقد أنه ينبغي أن تعتبرون ذلك مجرد البداية وليس النهاية”، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وفي وقت سابق، وصف فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي) العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المنتهية بأنها دليل على “الهستيريا”.

وقال النائب أندري لوغوفوي، وهو واحد من خمسة روس استهدفتهم العقوبات الأميركية الجديدة، إن الإجراء “سخيف”.

وسخر لوغوفوي، المشتبه به الرئيسي في قتل العميل السابق للاستخبارات الروسية ألكسندر ليتفينينكو في بريطانيا، بالقول إنه قد يجد نفسه متهماً أيضاً بتعاطي عقاقير لتحسين الأداء في الأولمبياد الشتوية في سوتشي في 2014.

وتشمل العقوبات الجديدة ألكسندر باستريكين، الذي يترأس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

وكانت إدارة أوباما طردت الشهر الماضي 35 دبلوماسياً روسياً على خلفية مزاعم باختراق قراصنة روس لأجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي الأميركي للتأثير على الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حينها أنه لن يرد بالمثل. وصرح مسؤولون روس بأن السلطات بانتظار مواقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

من جانب آخر، قال كارتر إن الولايات المتحدة ستسقط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية ويمثل تهديداً.

وأضاف: “إذا كان الصاروخ يشكل تهديداً فسيتم اعتراضه”.

وتابع أن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك بالضرورة ما لم يمثل الصاروخ تهديداً.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قال في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن بلاده في المراحل النهائية للإعداد لاختبار صاروخ عابر للقارات، دون أن يحدد موعداً للإطلاق.