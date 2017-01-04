كازاخستان عضوا في مجلس الأمن الدولي

تم رفع علم كازاخستان في حفل خاص أمام قاعة مجلس الأمن بالأمم المتحدة في نيويورك في 31 ديسمبر 2016، مما يدل على افتراض قيام الدولة بواجباتها كعضو غير دائم في المجلس لعامي 2017-2018.

وضعت أيضا على طاولة المفاوضات في قاعة اجتماعات مجلس الأمن وقاعة المشاورات لوحات تحمل اسم كازاخستان كما أعلنت وزارة الدولة للشؤون الخارجية في بيان صحفي 1 يناير أن اسم الدولة صار مدرجا ضمن أعلام ولوحات تحمل أسماء أعضاء مجلس الأمن الآخرين غير الدائمين الجدد – بوليفيا، وإيطاليا، والسويد، وإثيوبيا.

علما بأن هذه الدول تم التصديق على أوراق اعتمادها 1يوم يناير، 2017 بما فيها كازاخستان والتى تتوالي المنصب، بعد انتخابهاعن مجموعة اسيا والمحيط الهادي.

ووفقا لوزارة الخارجية الكازاخستانية، “أصبح الفوز في الحملة الانتخابية لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لـ2017-2018 من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ نتيجة مهمة أفرزتها السياسة الخارجية الرئيسية لكازاخستان في

عام 2016.

كازاخستان أصبح البلد الأول في آسيا الوسطى الذى ينتخب لهذا المحفل السياسي العالمي ذى الاهمية الكبيرة .

ممثل كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية خيرت عبد الرحمانوف لعب دورا رئيسيا في تنظيم تلك الحملة، بعد أن تم تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية يوم 28 ديسمبر 2016.

وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن هي واحدة من الهيئات الرئيسية للمنظمة التى تكون ملزمة لجميع أعضائها باتخاذ القرارات القانونية، من أجل ضمان إجراءات سريعة وفعالة للأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين، وقد عقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 2017 في 3 يناير.