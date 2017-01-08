كحيلان يبعث برسالةٍ إلى العمراني بعد الاستقالة
الرئيسية » رياضة » كحيلان يبعث برسالةٍ إلى العمراني بعد الاستقالة

كحيلان
كحيلان
السعودية رياضة

كحيلان يبعث برسالةٍ إلى العمراني بعد الاستقالة

8 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن استقالة نائبه عبد الله العمراني تعد خسارةً كبيرة للكيان النصراوي معربًا عن ثقته في استمرار العمراني داعمًا ومحبًا للعالمي.

وقال كحيلان في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الأخ العزيز عبد الله العمراني، استقالتك خسارة كبيرة، ولكن ثقتنا في استمرار محبّتك ودعمك للكيان كما كنت دائمًا لا تتغير”.

كان العمراني قد أعلن رحيله عن أروقة النادي بسبب ظروفه الخاصة التي منعته من استمراره.

وقال: “جماهير النصر، كونوا خلف ناديكم، ولا تتخلّوا عنه، فأنتم الداعم الأكبر والأهم، وستجدوني كما كنت معكم في المدرّج نهتف للعالمي ونجومه”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *