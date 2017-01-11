كحيلان يصف عبدالغني بـ”الأسطورة”.. وجماهير النصر ترد

تفاعلت الجماهير النصراوية مع تغريدة الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، والتي جاءت في ظل عدم وضوح الصورة بشأن مستقبل قائد الفريق حسين عبدالغني.

والذي دخل في خلافات مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، نتج عنها حصول حسين على إجازة لأجل غير مسمى، وغيابه عن مباريات العالمي خلال الفترة الماضية.

وتسببت تغريدة “كحيلان” في إثارة علامات الاستفهام لدى مدرج العالمي بشأن مستقبل قائد الفريق، حيث نشر رئيس النصر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة أثار فيها متابعيه، حيث قال: “أسطورة”، مرفقا مع تغريدته صورة النجم حسين عبدالغني.

وكان عبدالغني قد تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب الكرواتي زوران ماميتش، فيما كشفت المصادر بأن زوران سيطلب في الاجتماع قبول القائد بشروطه واتباع تعليماته حتى يعود لتدريبات الفريق، وسيكون أول شرط خضوعه لتدريبات انفرادية لمدة معينة من أجل تعويض النقص اللياقي المتوقع بسبب الإبعاد.

وترصد السطور التالية بعض التعليقات على تغريدة فيصل بن تركي، والرسائل التي كتبها عشاق العالمي إلى رئيس النادي بشأن قائد الفريق “أبو عمر”، حيث كتب متعب السلطان: “أسطورة بلا شك وقدم الكثير للنصر ولكن الآن ليس لديه ما يقدمه بسبب العمر وهذا لا يعيبه فتاريخه يشهد له ويجب منك عدم المكابرة.. إصرارك على استمرار حسين باللعب ليس إلا الإساءة لتاريخه فالمطالبات المنطقية تريد توقفه عند هذا الحد فالكيان أهم من أي شخص كان.. إذا كنت فعلا تحب حسين وتحب نادي النصر فتكفل بحفل اعتزال يليق في حسين ويليق بالفريق الذي يلعب له غير ذلك كارثة بحق الجميع”.

وغرد فهد القثامي: “ما أحد يختلف معك يا كحيلان أن حسين أسطورة وقدم الكثير لنادي النصر لكن العمر له دور ومن حبنا له ولتاريخه يعتزل الكورة.. حسين هذا الموسم لا يستطيع مجاراة صغار السن في السرعة بسبب كبر السن وكلنا لاحظنا ضعف خانته هذا الموسم.. إذا أنت تحبه فكلنا نحبه لكن ليس على حساب العشق الكيان وبإذن الله يرفع كأس ولي العهد ويختتم مسيرته ببطولة”.

وقال فهد المري: “أبوعمر مهما تقدم بالعمر يظل لاعب عالمي وأسطورة. ما هو فقط يمتع جماهير النصر أمتع جميع متابعي الكورة، وأوضح دغيس: “ما نختلف أسطورة وساهم في كسب بطولات للفريق، لكن رجعته أكبر غلط خصوصاً أن زوارن ما يبيه، العمر له أحكام”.