كشف هوية أحد منفذي الهجوم على مديرية أمن إسطنبول

كشفت مصادر أمنية تركية أن “شريف تورونج” العضو في منظمة “د هـ ك ب ج” الإرهابية هو أحد منفذي الهجومين على مبني حزب “العدالة والتنمية” التركي ومديرية الأمن بإسطنبول.

وأوضحت المصادر أن تورونج، العضو في المنظمة، ضمن منفذي الهجومين، وهو من المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية.

وسبق أن خصصت الدولة مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أميركي) لمن يدلي بمعلومات عن تورونج الذي يستخدم هوية مزورة.

وقالت مصادر أمنية، أمس، إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى.

كما تعرض مبنى مديرية أمن إسطنبول، إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي أيضا، نفذه مجهولون (بحسب معلومات أولية) دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة.

وقال والي إسطنبول، واصب شاهين، إن “قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن بالولاية، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة”.

وتأسست منظمة “د هـ ك ب ج” (DHKP/C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة تُتهم بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا.