كلاتنبرج يخطط لتطبيق التجربة الإنجليزية في التحكيم

أكد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، مدير إدارة تطوير الحكام باتحاد كرة القدم، أنه يخطط للكشف عن انتماءات الحكام خلال الفترة المقبلة مع إبعادهم عن إدارة مباريات الفرق التي يشجعونها.

مؤكدا أنه سيطبق التجربة الإنجليزية بالكشف ع هوية الحكام والتي أبعدته شخصيا عن تحكيم مباريات فريقه السابق نيوكاسل.

وأضاف الحكم الإنجليزي، حرصه الشديد على تطبيق العدالة في دوري جميل للمحترفين، مؤكدا ضرورة اجتها الحكام خلال الفترة المقبلة والعمل على تطوير أدائهم فيما يخص التحدث باللغة الإنجليزية، من أجل الوصول إلى المسابقات الكبرى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشدد ” كلاتنبرج ” على أنهم لن يطبقوا تقنية حكم الفيديو إلا بعد التأكد من جاهزية جميع الحكام للتعامل مع هذه التقنية، مؤكدا أنه يطمح لنقل الحكام من الهواية إلى الاحتراف والتفرغ التام للتحكيم مع توفير رواتب مناسبة لهم.