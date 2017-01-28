كلينتون حصلت على 834 ألف صوت غير شرعي في الانتخابات

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن أكثر من 800 ألف من أصل نحو 65 مليونا و845 ألف صوت حصدتها المرشحة السابقة لمنصب الرئيس الأميركي هيلاري كلينتون كانت غير شرعية.

وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى دراسة أجراها فريق من العلماء السياسيين في جامعة “Old Dominion” بولاية فيرجينيا الأميركية، برئاسة جيسي ريتشمان، أن نحو 6.4 بالمائة من حوالي 20 مليون شخص بالغين يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية شاركوا في الانتخابات الرئاسية العامة التي أجريت يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبينت الدراسة العلمية أن كلينتون حصلت على دعم 834 ألفا و381 صوتا من هؤلاء “الناخبين”، ما يساوي 81 بالمائة من العدد الإجمالي للأصوات التي أدلى بها المقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

وكان الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، أكد مرارا أن ما لا يقل عن 5 ملايين شخص صوتوا خلال الانتخابات الماضية بشكل غير قانوني لصالح السياسية الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي تقدمت بفارق بلغ مليونين و800 ألف صوت على منافسها الجمهوري ترامب.

يذكر أن دونالد ترامب تمكن، وخلافا لجميع التوقعات، من التغلب في السباق الرئاسي على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي حظيت بدعم كل من الإدارة الأميركية الماضية برئاسة باراك أوباما، ووسائل الإعلام الأكثر نفوذا في الولايات المتحدة والعالم الغربي برمته، وكذلك زعماء المعسكر الليبرالي في الدول الأوروبية.

وحصد ترامب، بعد المرحلة الأولى والحاسمة من الانتخابات، التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، دعم 304 من أصل 538 مندوبا أميركيا، وذلك في وقت تقدمت فيه كلينتون على السياسي الجمهوري من حيث عدد أصوات الناخبين بفارق كبير يتجاوز مليوني صوت.

وأصبح انتصار دونالد ترامب في السباق الرئاسي صدمة للولايات المتحدة، بل للعالم برمته، وأثار هلع الساسة الليبراليين في الغرب، الذين نظم أنصارهم تظاهرات احتجاجية ضد انتخاب السياسي الجمهوري، ليس فقط في المدن الأميركية وإنما في مختلف أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية تجري على مرحلتين. ففي البداية، يدلي الناخبون بأصواتهم في جميع الولايات، ويحصل المرشح الفائز في الولاية على أصوات جميع المندوبين، الذين يساوي عددهم عدد الدوائر الانتخابية للكونغرس الأميركي، ويتوقف على نسبة السكان المحليين من العدد العام للمواطنين الأميركيين.

وفي المرحلة الثانية، التي تعتبر إشكالية، يصوت المندوبون لصالح المرشح الذي فاز في ولايتهم، لانتخاب الرئيس الأميركي.

ويبلغ العدد العام للمندوبين 538 شخصا، وبالتالي يجب على المرشح أن يحصد أصوات 270 مندوبا لتحقيق الانتصار في السباق الرئاسي.