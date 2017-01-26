كوتينيو الأعلى راتبا في ليفربول

وقع لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو، 24 عاما عقدا جديدا طويل المدى مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يعلن ليفربول عن تفاصيل العقد، واكتفى في بيانه بالتأكيد على أن العقد الجديد يسري بداية من أول يوليو المقبل.

وفي المقابل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إلى أن مدة العقد خمس سنوات وأن اللاعب سيحصل بمقتضاه على 150 ألف جنيه استرليني (188 ألف دولار) أسبوعيا، ليصبح الأعلى راتبا في النادي.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: إن كوتينيو يرغب في البقاء مع الفريق والمساهمة في بناء وتطوير الأداء، وهو ما دفعه لتوقيع عقد جديد.

وأضاف: «يدرك كوتينيو أنه يستطيع تحقيق أحلامه وطموحاته هنا في ليفربول».