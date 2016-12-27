كوريا الشمالية تخطط لتطوير أسلحة نووية جديدة في 2017

قال أحد المنشقين البارزين عن النظام في كوريا الشمالية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ-اون يخطط لإنتاج أسلحة نووية في 2017 للاستفادة من الانتقال الرئاسي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وصرح تاي يونغ-هو في أول مؤتمر صحافي له في سيول منذ انشقاقه وفراره من لندن، حيث كان يتولى منصب نائب سفير كوريا الشمالية في أغسطس (آب) الماضي، أن كيم أصدر توجيهاً في مؤتمر نادر للحزب الحاكم في مايو (أيار) “لاستكمال التطوير النووي بنهاية العام المقبل”.

وصرح تاي للصحافيين المحليين أنه “مع إجراء انتخابات رئاسية في كوريا الجنوبية والانتقال الحالي في الإدارة الأمريكية، فإن كوريا الشمالية تعتبر 2017 وقتاً مناسباً للتطوير النووي”.

وأضاف أن ذلك “يستند إلى الحسابات بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تتمكنا من اتخاذ أية إجراءات فعلية أو عسكرية بسبب استحقاقات السياسة الداخلية”.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين في 2016 والعديد من التجارب الصاروخية لتحقيق هدفها بامتلاك صاروخ نووي يصل إلى الأراضي الأمريكية كقوة ردع.

وطبقاً لنص المؤتمر الصحافي فقد صرح تاي إن كيم لن يتخلى أبداً عن ترسانة بلاده النووية مهما كانت الحوافز المالية التي يمكن أن تقدم له.

وأكد أن هدف زعيم كوريا الشمالية هو فتح حوار جديد مع الولايات المتحدة من موقع القوة النابعة من امتلاكه قوة نووية مؤكدة.

وتوعدت واشنطن مراراً بأنها لن تقبل مطلقاً بكوريا الشمالية كقوة نووية.

وقال تاي أنه لا يعلم مدى التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامجها للأسلحة النووية نظراً لأن هذه المعلومات لا تتوفر للدبلوماسيين.

وأضاف “حتى وزارة الخارجية لا تعلم”.

وكان تاي يعيش في لندن عندما فر إلى كوريا الجنوبية مع زوجته وابنيه ليكون أرفع دبلوماسي كوري شمالي ينشق عن النظام.