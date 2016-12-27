كونتي: لقب البريميرليغ أهم من الأرقام القياسية

قال المدير الفني لتشلسي أنطونيو كونتي إنه يفضل إحراز لقب الدوري الإنجليزي على تحقيق الأرقام القياسية وذلك بعد تحقيق فريقه فوزه رقم 12 على التوالي (رقم قياسي للفريق).

وتغلب تشلسي على بورنموث 3-صفر في المرحلة 18 من الدوري، ويبتعد بفارق فوزين فقط عن الرقم القياسي الإنجليزي الذي يحمله أرسنال (14 فوزا).

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لقناة تشلسي التلفزيونية: “أفضل الفوز باللقب على الرقم القياسي”، علما أن النادي أحرز لقب الدوري للمرة الأخيرة في مايو 2015 تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتولى كونتي مهامه في تشلسي خلفا لمورينيو الذي أقيل أواخر العام الماضي، ويتولى هذا الموسم تدريب مانشستر يونايتد.

ورأى كونتي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس، أن “الأرقام القياسية مهمة لكنها ليست كل شيء، فمن المهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط. أن نكون في تاريخ هذا النادي ونفوز في 12 مباراة تواليا يعد أمرا رائعا، لكننا مع اللاعبين نريد مواصلة ذلك”.

ويتصدر تشلسي ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، و9 نقاط عن ليفربول الثالث الذي يلتقي ستوك سيتي الثلاثاء ضمن المرحلة نفسها من الدوري.