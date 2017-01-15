كونتي يضع حدا لشائعة رحيل دييغو كوستا

قال الإيطالي، أنطونيو كونتي، مدرب تشلسي الإنجليزي، إن التقارير التي تحدثت عن انتقال مهاجم “البلوز” دييغو كوستا إلى الصين مجرد تخمينات.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن المهاجم الدولي البالغ من العمر 28 عاما، قد تلقى عرضا للانتقال إلى أحد الأندية الصينية مقابل 34 مليون يورو سنويا.

وعزز هذه التقارير غياب كوستا عن مباراة ليستر سيتي (فاز تشلسي 3-0).

ونقلت فرانس برس عن كونتي قوله بعد المباراة ردا على سؤال عن التقارير، “لا أعلم شيئا من هذا القببل. النادي لم يعلمني بأي شيء. إنها مجرد تخمينات”.

وأضاف كونتي: “قرأت الكثير من التخمينات حول هذا الموضوع”، متابعا “يمكنني أن أقول لكم إنه في حال وجود أي مشاكل، وأكرر القول إنه في حال وجود مشاكل مع اللاعبين، أنا معتاد على حلها في غرف تبديل الملابس وليس خارجها، ليس في المؤتمرات الصحفية”.

وانضم كوستا إلى تشلسي في يوليو 2014، ووقع عقدا لمدة 5 سنوات.

وسجل المهاجم هذا الموسم، 14 هدفا في 19 مباراة، إلا أن الحديث عن احتمال انتقاله إلى الصين، يأتي في ظل إقبال الأندية الصينية عن استقدام لاعبين بارزين مقابل صفقات مالية ضخمة، من بينهم مواطنه وزميله السابق في تشلسي، أوسكار.

واستبعد كونتي كوستا عن التشكيلة التي خاضت لقاء السبت على ملعب ليستر، ما عزز التقارير عن خلاف بينهما.