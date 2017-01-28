لأول مرة منذ 17 سنة.. قيمة مايكروسوفت 500 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت لأكثر من 500 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2000 بعدما حففت أسهمها ارتفاعا كبيرا فاق جميع توقعات الخبراء في وول ستريت.

وشهدت أسهم أكبر شركة لصناعة البرمجيات في العالم، ارتفاعا بنسبة 2.1% لتبلغ قيمتها 65.64 دولارا، وهو رقم قياسي غير مسبوق تسبب في رفع القيمة السوقية للشركة لتبلغ 510 مليار دولار.

ووفقا لبيانات فإن المرة الأخيرة التي تخطت فيها قيمة مايكروسوفت السوقية هذا الرقم كان في مارس 2000، حيث بلغت قيمتها حينها 550 مليار دولار.

ورغم هذه الأرقام المميزة لمايكروسوفت إلا أنها لا تزال أقل من منافسيها أبل “642 مليار دولار” و ألفابت، المالكة لغوغل، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 570 مليار دولار.