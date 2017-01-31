لاريجاني: إيران هي القوة الكبرى في المنطقة
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رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) علي لاريجاني
رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) علي لاريجاني
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لاريجاني: إيران هي القوة الكبرى في المنطقة

31 يناير, 2017
وائل فتحى

صرح الثلاثاء رئيس مجلس الشورى الايراني، علي لاريجاني، بأن إيران باتت اليوم القوة الاولى في مكافحة الارهاب في المنطقة، وتمكنت من الحفاظ على علومها النووية بعد الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن لاريجاني قوله في مستهل الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم، “إن الدول الكبرى أصدرت بياناً فقط لمكافحة الارهاب… على الورق فقط”.

وأضاف أن “إيران تمكنت من الحصول على التقنية الصاروخية، وباتت اليوم القوة الكبرى في المنطقة”.

يذكر أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كانت أصدرت بياناً يوم السبت الماضي، أعلنت فيه عن بدء “مرحلة مهمة” من أبحاث تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقالت المنظمة إن “ذلك الإنجاز تحقق على يد علماء وخبراء المنظمة تزامنا مع الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية وكذلك في إطار استمرار النشاط السلمي للبرنامج النووي الإيراني”.

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وائل فتحى

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