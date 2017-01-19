لافروف: أميركا مدعوة لمحادثات أستانة بشأن سوريا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله الخميس “إنه تم توجيه الدعوة إلى الولايات المتحدة لحضور المحادثات بشأن الصراع السوري المقررة هذا الشهر في أستانة عاصمة قازاخستان”.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الدوري لمنظمة “الأمن والتعاون في أوروبا”، وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس، بالعاصمة الروسية “موسكو”- أن “ممثلي النظام ومجموعات المعارضة السورية الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، برعاية تركية وروسية ستشارك في المحادثات”.

وحول اعتراض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على مشاركة واشنطن في محادثات “أستانة”، قال لافروف: “صيغة الدعوات المرسلة تتيح إمكانية حضور جميع من ذكر في التصريحات العلنية، بما فيها الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن “دعوات المشاركة في المحادثات سترسل إلى الأطراف المعنية”.

وأوضح الوزير الروسي، أن قوائم المشاركين ستتضح بعد الحصول على رد رسمي، وفقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

وفيما يتعلق بمشاركة فصيل “جيش الإسلام” في المحادثات، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الفصيل المذكور غير مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة.

وأوضح أن “جيش الإسلام” شارك في اتفاق وقف إطلاق النار، ويمكن لممثليه المشاركة في المحادثات”، ودعا لافروف، جميع الفصائل السورية المسلحة، التي ليست لها صلة بمنظمات إرهابية، من تنظيم داعش وجبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقاً”، للانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار.