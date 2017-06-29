لافروف: الناتو يبتعد عن الحوار مع روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة اجتماع الخبراء العسكريين من روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن الناتو يبتعد عن الحوار.

وتطرق لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في مدينة كراسنودار الروسية إلى مسألة ضبط النفس الضرورية بخصوص تكديس الأسلحة على الحدود بين الناتو وروسيا.

معلنا أن “التحالف كثف تواجده وبشكل متكرر في مناطق أوروبا، التي اتفقنا على عدم نشر قوات مسلحة فيها على أساس دائم”.

وأعرب عن استعداد موسكو للحوار، فضلا عن تنفيذ مبادرة رئيس فنلندا لتطبيع الوضع في المجال الجوي فوق بحر البلطيق.

متابعا أن “مثل هذه المقترحات طرحناها قبل عام لكن زملاءنا في الناتو ليسوا في عجلة من أمرهم للنظر فيها”.

من جهة أخرى أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تطمح لبناء علاقاتها مع ألمانيا على الدوام، على أساس المصالح المتبادلة والمساواة.

وقال لافروف إن موسكو منفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين لأجل تعزيز الأمن الأوروبي، “في الوضع الحالي بأوروبا.

حيث تمر العلاقات بين دولنا، لنقل بصراحة بأوقات عصيبة، هكذا تعاون غير مسيس، هو عون كبير لدعم أجواء الثقة والتفاهم بين شعوب بلادنا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني إن لدى بلاده وروسيا خلافات حول تواجد حلف الناتو في منطقة البلطيق، لكن من المهم مناقشة تلك الخلافات.

مضيفا أن تواجد “4-5 آلاف جندي من الناتو في دول البلطيق، لا يشكل إمكانية عدوان ضد روسيا”.