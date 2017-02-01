لافروف: دعوتنا لعباس ونتنياهو ما زالت قائمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدعوة إلى عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، مازالت قائمة.

وقال لافروف، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسي العربي بأبو ظبي الأربعاء: “كما تعرفون، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء بين محمود عباس وبنيامين نتنياهو في موسكو، لبدء الحوار المباشر حول إحياء عملية السلام. ومازالت هذه الدعوة قائمة”.

وأعرب لافروف عن شكره للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، على قبولهما هذه الدعوة من حيث المبدأ.

وشدد الوزير الروسي على ضرورة إخراج المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه.

وقال: “إننا واثقون من ضرورة حل مشاكل الشعب الفلسطيني، بما فيها قضية القدس، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما دعا لافروف إلى تكثيف أنشطة رباعية الشرق الأوسط، معيدا إلى الأذهان أن موسكو تصر منذ سنوات على ضرورة التنسيق الوثيق بين الرباعية وجامعة الدول العربية على كافة المستويات.