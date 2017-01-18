لافروف: روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم تتدخل في عملية الانتخابات الأميركية، على خلاف حلفاء واشنطن في أوروبا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس الأربعاء “حان الوقت أن نعترف بأن حلفاء أميركا، وليست روسيا، تدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة وفي الحملة الانتخابية، والكثير منهم، على فكرة، لا يستطيعون حتى الآن الهدوء والسيطرة على مشاعرهم”.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو لا تتدخل في ما يجري من المواجهات بين إدارة أوباما المنتهية ولايتها وفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، معتبرا كل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بهذا الشأن عارية عن الصحة تماما.

وقال لافروف: “وسخرية الوضع تتمثل في أن هؤلاء الذين تدخلوا في هذه الحملة الانتخابية، يوجهون اتهامات إلينا”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو أكدت أكثر من مرة أنها مستعدة للتعاون مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأميركي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة وبينهم أنغيلا ميركل وتيريزا ماي وفرنسوا هولاند وغيرهم دعموا المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشكل علني.

وتابع أن مسؤولين أوروبيين لم يخجلوا من “شيطنة” صورة دونالد ترامب، مشيرا إلى أن نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وصف ترامب بأنه داعية الكراهية، بينما قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أن ترامب ليس سليما، أما رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانوئيل فالس فإنه قال إن العالم كله يرفض المرشح الجمهوري.

وأكد لافروف أن هؤلاء الذين يوجهون مثل هذه الاتهامات في محاولة لقلب الوضع رأسا على عقب، عليهم أن يشعروا بالخجل.

وقال الوزير الروسي إن نظيره الأميركي جون كيري من جهته انتقد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب حول سياسة ألمانيا في مجال الهجرة.

مشيرا إلى أن الرئيس باراك أوباما من جهة أخرى قد دعا شخصيا لعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتدخل في شؤون الآخرين بالقوة من أجل تغيير النظم.