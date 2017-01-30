لالانا أفضل لاعب إنجليزي في 2016

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فوز آدم لالانا نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في عام 2016 متفوقا على واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

واستلم لالانا جائزته صباح الاثنين بعد حصوله على أعلى نسبة من أصوات الجماهير بين لاعبي منتخب الأسود الثلاث.

وتحصل لالانا على نسبة 39 في المئة من أصوات الجماهير الإنجليزية متفوقا على فاردي الذي حل ثانيا بواقع 12 في المئة وروني صاحب المرتبة الثالثة بـ8 في المائة.

وقدم لالانا أداء مميز مع منتخب بلاده وتمكن من تسجيل 3 أهداف خلال عام 2016 في شباك كل من سلوفاكيا، اسكتلندا وإسبانيا.

وسيطر واين روني نجم الشياطين الحمر على الجائزة في العاميين الماضيين، في حين تحصل عليها ستيفن جيرارد أسطورة الريدز في عام 2012.