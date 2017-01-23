لجنة الاحتراف تلغي انتقال محمد العويس إلى الأهلي

ألغت لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي الاتفاقية الموقعة بين الشباب وأهلي جدة.

وأوقفت ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب وتغريمه مالياً، وألزمت إدارة الشباب بإعادة أي مبالغ مالية استلمتها من نظيرتها في الأهلي.

وتسرب بيان صادر من لجنة الاحتراف، ومذيل بتوقيع رئيسها عبدالله البرقان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يشير إلى إبطال الاتفاقية الموقعة بين النادييين ابتداء من تاريخ 18 يناير وحتى 17 يناير 2022، ورفض العقد الموقع بين محمد العويس والأهلي لذات المدة.

وشملت عقوبة لجنة الاحتراف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب، بعدما حرمته من ممارسة النشاط الرياضي وغرمته 300 ألف ريال لتوقيعه على اتفاقية الانتقال دون وجود تفويض رسمي من إدارة ناديه، وإلزام نادي الشباب بإعادة أي مبالغ مالية استلمها من الأهلي بموجب الاتفاقية الملغاة، وإثبات ذلك للجنة الاحتراف.