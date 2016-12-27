لغز جديد بشأن "إرهابي برلين"
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موقع عملية الدهس في برلين
موقع عملية الدهس في برلين
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لغز جديد بشأن “إرهابي برلين”

27 ديسمبر, 2016
وائل فتحى
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كشفت السلطات الفرنسية أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم الدامي على سوق عيد الميلاد في برلين توقف في مدينة ليون شرق فرنسا، إلا أنهم ما زالوا لا يعرفون بعد كيف تمكن من دخول الأراضي الفرنسية.

وقال مكتب الادعاء العام في باريس، الثلاثاء، إن أنيس العامري، الذي قتل يوم الجمعة خارج محطة قطار مهجورة في إحدى ضواحي ميلانو، بعد مطاردة استمرت أربعة أيام، اشترى تذكرة قطار إلى المدينة الإيطالية من محطة قطار ليون.

والتقطت صورة العامري في محطة القطار قبل أن يسافر إلى بلدة شامبيري في جبال الالب الفرنسية، حيث اتجه منها إلى إيطاليا.

وذكرت الشرطة الايطالية أن العامري سافر من ألمانيا إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا بعدما دهس بشاحنته مرتادي سوق لعيد الميلاد في برلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا واصابة 56 آخرين.

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وائل فتحى

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