لقاء كويتي أميركي لبحث الأزمة الخليجية

التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء على هامش الزيارة التي بدأها الشيخ محمد العبدالله إلى واشنطن في وقت سابق أمس الثلاثاء، وتم خلاله مناقشة آخر التطورات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي بعد اللقاء: “إننا نأمل بأن تواصل كل الأطراف الحوار بنية طيبة”. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية قد أشادت في وقت سابق بالوساطة التي تقوم بها الكويت في الأزمة الخليجية.