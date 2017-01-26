لقب أستراليا ينحصر بين الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس

انحصر لقب بطلة فئة السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بين الشقيقتين الأميركيتين سيرينا المصنفة ثانية، وفينوس وليامس، الثالثة عشرة.

وفي نصف النهائي الخميس في ملبورن، فازت سيرينا على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 6-2 و6-1، وفينوس على مواطنتها كوكو فاندفيغه 6-7 (3-7) و6-2 و6-3.

وقلبت المخضرمة فينوس تأخرها إلى فوز ثمين لتصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية طوال مسيرتها، الأولى منذ 14 عاما، بعد خسارتها في نهائي البطولة أمام سيرينا بالذات في 2003.

ودخلت فاندفيغه المباراة بكل ثقة وتفاؤل في أول ظهور لها في الدور قبل النهائي في البطولات الأربع الكبرى وفازت بالمجموعة الأولى، لكنها لم تصمد بعد ذلك في مواجهة خبرة فينوس (36 عاما) التي شاركت في 73 بطولة كبرى.