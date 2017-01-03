للمرة الأولى.. إيران تستخدم النساء لحماية المسؤولين

أعلن قائد حماية المسؤولين والشخصيات الحكومية في قوى الأمن الإيرانية الجنرال هدايت البرزي، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلده قررت استخدام الشرطيات في حماية المسؤولين، وذلك للمرة الأولى في إيران بعد ثورة عام 1979.

وقال البرزي في تصريح صحفي، إن “الشرطة الإيرانية وضعت آليات لتجنيد النساء في وحدة حماية الشخصيات الحكومية والمسؤولين الأجانب والبعثات الدبلوماسية بينهم سفيرات لدول غربية”.

وأضاف “كنا نستخدم الرجال في حماية الضيوف الأجانب من النساء في الاجتماعات الدولية التي تقام في طهران، لكننا شكلنا وحدة حماية هذه الوفود من قبل الشرطيات الإيرانيات المدربات بشكل محترف”، معتبرًا أن “إسناد مهمة حماية النساء الأجنبيات للشرطيات سيشعر الضيوف بمزيد من الراحة وسهولة التحرك”.

وتستخدم إيران الشرطيات في ملاحقة واعتقال الفتيات اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب.