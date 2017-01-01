للمرة الأولى.. توأم الباندا في فيينا إلى العلن
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الباندا الأم تلهو مع طفليها في حديقة شونبرون بفيينا
الباندا الأم تلهو مع طفليها في حديقة شونبرون بفيينا
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للمرة الأولى.. توأم الباندا في فيينا إلى العلن

1 يناير, 2017
أحمد سالم
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تمكن زوار حديقة حيوانات في فيينا من مشاهدة توأم الباندا، وذلك للمرة الأولى منذ مولدهما في أغسطس الماضي، وقال حراس في الحديقة إنهما ينموان بصحة جيدة.

وكان التوأمان اللذين يعيشان في كهف بعيدا عن أعين الجمهور، بدأ بالخروج لاستكشاف حظيرتهم الأوسع.

وأوضح مدير حديقة” شونبرون” داغمار شروتر :” لعدة أيام كان الصغيران ينظران إلى الخارج بفضول من الكهف. تسلقت الأنثى فو فنغ للمرة الأولى إلى خارج الكهف وتبعها شقيقها على الفور”.

وكانت الباندا العملاقة يانغ يانغ التي وضعت التوأمين تعتني بهما في الكهف، وظهرت في الصور وهي تداعبهما في الحظيرة الأوسع.

وذكرت الحديقة أن الصغيرين اللذين لايزالان يحتاجان نوما كثيرا ينموان بشكل جيد، حيث تزن فو فنغ 8.8 كيلوغرام ويزن فو بان 6.55.

وأضاف شروتر: “إنهما يستخدمان الأسنان فقط في العض الهزلي خلال اللعب. فالخيزران ليس على قائمة طعامهما الآن لكنهما يتناولان فقط حليب الأم”.

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أحمد سالم

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