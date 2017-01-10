لماذا تهرب ميسي من حفل تتويج غريمه رونالدو ؟

لم يكن السبب الذي أعلنه برشلونة الإسباني لغياب لاعبيه عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، مقنعا للأوساط الرياضية، لا سيما من عشاق النجم الأرجنتيني المدلل.

ففي ليلة تتويج كريستيانو رونالدو غريم ميسي التقليدي، بلقب أفضل لاعب في العام الذي يمنحه الفيفا، لم يكن ميسي ولا أحد من زملائه الأربعة المدعوين للحفل المقام في زيورخ، حاضرا، بداعي الاستعداد لخوض مباراة إياب ثمن نهائي كأس إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، المقررة الأربعاء، أي بعد يومين من الحفل.

وكان ميسي مدعوا مع جيرارد بيكيه وأندريس إنييستا ولويس سواريز ونيمار للحفل، الذي يأتي بعد تتويج رونالدو بجائزة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، لكن برشلونة أعلن قبل ساعات من الحفل عدم حضورهم.

ويعتقد عشاق “البرغوث” الأرجنتيني أن شعوره بأن الفوز باللقب الذي كان مرشحا له مع “الدون” والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، بعيد عنه، هو ما أثناه عن حضور حفل زيورخ.

ولم يسلم ميسي من الانتقادات والتعليقات على غيابه، أبرزها من كريستيانو نفسه.

وقال رونالدو: “كنت أود أن يحضر ميسي اليوم، لكن لدى فريقه مباراة مهمة يوم الأربعاء ويمكن أن نتفهم ذلك”.

إلا أن ميسي تعرض أيضا لنقد “شديد اللهجة” من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي قال إنه “محبط بسبب ليونيل”.

وتابع: “بمشاهدة التفزيون في المنزل لا يمكنك أن تقاتل من أجل أي شيء. هنا (في الحفل) بإمكانك أن تقاتل. لا أعرف لما لم يأت لاعبو برشلونة إلى حدث مهم كهذا. لديهم أولويات والأولوية ألا يأتي ميسي”.

وتحدث نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل المعتزل روبرتو كارلوس أيضا عن غياب ميسي، وقال إنه “حزين ومحبط لأن ليو وزملاءه لم يأتوا. هم لاعبون عظماء وكلنا كنا نحب رؤيتهم”.

وتابع كارلوس الذي تواجه مع ميسي عدة مرات في الدوري الإسباني: “كلنا رغبنا أن يحضر ميسي واللاعبون الكبار الآخرون ومدرب برشلونة. إنها جوائز الفيفا. الفيفا أكبر مؤسسة كروية، لذلك يجب أن يحضر الجميع”.

ورجح مدافع ريال مدريد المعتزل الآخر ميشيل سالغادو أن يكون سبب غياب لاعبي برشلونة عن الحفل، المستوى الرائع لريال مدريد مؤخرا، مما يعزز من حظوظ رونالدو في الفوز بلقب أفضل لاعب.

وقال: “ريال مدريد حاليا أفضل فريق في العالم، لهذا ربما أثر ذلك على قرار لاعبي برشلونة. النادي مخطئ لعدم إرسال لاعبيه”.

وأضاف سالغادو: “أعرف أن النادي لديه مشاكل مع الفيفا في الماضي، لكن على برشلونة أن يفهم أن الفيفا يتغير. لم يكن متوقعا أن يتصرف واحد من أكبر أندية العالم بهذه الطريقة”.