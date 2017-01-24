لهواة المأكولات البحرية: احذروا “البلاستيك”

حذر خبراء من أن جزئيات البلاستيك الصغيرة الموجودة في المأكولات البحرية يمكن أن تكون خطيرة على صحة الإنسان، وفق بحث بريطاني .

وقال البحث إن مستهلكي المأكولات البحرية يأكلون قطعا صغيرة جدا من البلاستيك “أقل من ميليمتر” لا يرونها بالعين المجردة، مضيفا أن هذه المواد قد تكون لها آثارا غير صحية على جسم الإنسان.

وكشف باحثون من جامعة غنت في بلجيكا أن أكثر من 99 في المئة من هذه الجزئيات الصغيرة تتواجد في جسم الإنسان، مضيفين أنه جرى العثور على هذه “الشظايا البلاستيكية” في بلح البحر والمحار والأسماك الصدفية الأخرى.

ويعتقد الباحثون أن الأوروبيين يستهلكون أكثر من 11 ألف قطعة من هذه المواد البلاستيكية بشكل سنوي.

وقال الدكتور كولن جانسن، الذي قاد فريق البحث، إن وجود هذه الجسيمات البلاستيكية في جسم الإنسان يعتبر “مصدر قلق”، مضيفا “هذه المواد تتراكم في جسم الإنسان مع مرور الوقت ولكن نحن في الحاجة الآن لمعرفة مصيرها”.

وكشفت البحث أن هناك أكثر من خمسة تريليونات قطعة من جزئيات البلاستيك الصغيرة في محيطات العالم.