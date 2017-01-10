ليبيا: سرت تستعد لعودة النازحين بعد تحريرها من داعش

أكد مصدر عسكري في غرفة العمليات الميدانية بسرت إعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي المار بالمدينة، أمام حركة السيارات للتنقل بين الشرق والغرب والجنوب عبر جزيرة أبو هادي.

وذلك تمهيداً لعودة النازحين المقررة السبت المقبل، بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المصدر العسكري الثلاثاء إن “الطريق آمن ولا توجد به أي معوقات ولا مشاكل، بعد تمشيط فريق الهندسة العسكرية المكلف بإزالة المخلفات والألغام التي زرعها تنظيم داعش على الطريق”.

وأضاف المصدر، أن “حركة السيارات أصبحت طبيعية، إذ يتنقل سكان سرت بسياراتهم بين مناطق جارف وأبوهادي والأربعين وسلطان بصورة طبيعية”.

ومن المقرر عودة السكان النازحين إلى حي الـ700 وحدة سكنية والزعفران يوم السبت المقبل، بإجراءات منظمة تشمل كتيب العائلة والرقم الوطني، لتسجيل العائدين في سجلات أمنية للبحث عن المطلوبين الذين لهم صلة بداعش.