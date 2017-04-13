ليفاندوفسكى سيكون جاهزا بنسبة 100% لمواجهة ريال مدريد

أكد رئيس بايرن ميونيخ الألمانى، كارل هاينتس رومينيجيه، أن الهداف البولندى روبرت ليفاندوفسكى سيكون جاهزا “100%” للقاء الثلاثاء المقبل ضد ريال مدريد الإسبانى، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب ليفاندوفسكى عن مباراة الذهاب التى خسرها بايرن الأربعاء على أرضه 1-2 بسبب إصابة فى كتفه، تعرض لها السبت خلال المباراة التى فاز بها فريق المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى على غريمه دورتموند 4-1 فى الدورى المحلى، ورغم ذلك أعلن أنه جاهز لمواجهة ريال فى لقاء الأربعاء على “اليانز أرينا”، لكنه اضطر للانسحاب من تمارين الثلاثاء بعد 20 دقيقة فقط على بدايتها.

وكشف رومينيجيه أن المهاجم البولندى الذى سجل 38 هدفا فى جميع المسابقات، بينها سبعة فى المسابقة القارية، أن “القسم الطبى قام بعمل رائع من أجل أن مساعدته على استعادة عافيته، لكن المخاطرة كانت كبيرة” فى حال لو شارك فى لقاء الأربعاء، وأضاف بعد المباراة “بالنسبة للإياب، سيكون جاهزا 100%”.

وخلافا لرومينيجيه المتفائل، كان أنشيلوتى أكثر تحفظا بشأن وضع هدافه وهو أن يكون الأخير وزميله المدافع ماتس هوملس الذى غاب أيضا عن الذهاب جاهزين لمباراة “سانتياجو برنابيو”، قائلا، “أمامنا ستة أيام، ومن الممكن أن يستعيد الاثنان عافيتهما”.

ومن المؤكد أن بايرن افتقد الأربعاء اللمسة القاتلة لليفاندوفسكى الذى سيعطى النادى البافارى دافعا هجوميا مهما الثلاثاء المقبل فى مدريد ضد رفاق البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى سجل ثنائية ريال ورفع رصيده إلى 100 هدف على الصعيد الأوروبى.

ولن يشارك ليفاندوفسكى فى لقاء الدورى السبت ضد باير ليفركوزن، حتى لو تعافى، وذلك لأنه موقوف بسبب حصوله على 5 إنذارات.