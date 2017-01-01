ليفربول يسقط مان سيتي برأس جورجينيو

منحت ضربة رأس قوية من الهولندي جورجينيو فينالدم ليفربول الفوز بهدف نظيف على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وارتقى فينالدم أعلى من ألكسندر كولاروف مدافع سيتي ليحول تمريرة آدم لالانا إلى الشباك ويضع ليفربول في المقدمة بعد ثماني دقائق.

وبدأ فريق المدرب يورغن كلوب أكثر قوة وثقة طيلة المباراة رغم أنه تعين عليه الصمود خلال فترات ضغط سيتي في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، وسع ليفربول صاحب المركز الثاني الفارق الذي يفصله عن سيتي إلى أربع نقاط وبقي متأخرا بست نقاط وراء تشيلسي المتصدر.