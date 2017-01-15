مارادونا يحكي قصة الرقم 10 في مسرح تاريخي

وصل اللاعب الأسطوري الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى مدينة نابولي الإيطالية حيث كان ملهم أنصار ناديها بين 1984 و1991 ليشارك في عرض مسرحي يروي قصة الرقم 10 الذي ارتداه.

وعلى مسرح سان كارلو في المدينة الجنوبية، الذي يعد من أقدم المسارح في أوروبا، يشارك مارادونا مساء الاثنين في العرض المسرحي “3 مرات 10″، إلى جانب الممثل الإيطالي أليساندرو سياني الذي كتب النص، وممثلين آخرين.

وسيروي “إل بيبي دي أورو” (الفتى الذهبي) مارادونا قصته مع الرقم 10، في عرض ترافقه صور وأغان وشهادات مصورة بالفيديو من قبل لاعبين إيطاليين حملوا هذا الرقم: روبرتو باجيو، وفرانشيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو، وجيانكارلو أنطونيوني.

ووصل النجم إلى نابولي، حيث استقبله العشرات أمام الفندق الذي ينزل فيه، وراحوا يهتفون “دييغو” “دييغو” أو النشيد الشهير “هو فيتسو مارادونا” (رأيت مارادونا). ورد اللاعب بقبلات لهؤلاء.

وقبل صعوده على مسرح سان كارلو قد يتوجه مارادونا إلى ملعب سان باولو الأحد، لمتابعة مباراة فريقه السابق نابولي في مواجهة بيسكارا.

إلا أن مدرب نابولي ماوريتسيو ساري وجه إليه السبت دعوة خلال مؤتمره الصحفي، قائلا “بالنسبة إلي، مارادونا لديه مكانه في هذا الملعب. لا شك بأنني أفضل رؤيته في ساو باولو (ملعب نابولي) أكثر من سان كارلو”.

أضاف “هو يملك مفتاح سان باولو، هو المالك الحقيقي له”، معتبرا أن “القرار يعود إليه إذا أراد المجيء من عدمه، لكن الأمر سيكون مؤثرا للجميع في حال حضوره”.

وبيعت كل تذاكر العرض المسرحي على رغم أن أسعار بعضها وصلت إلى 350 يورو. وعلى رغم مكانة مارادونا في نابولي، إلا أن حضوره على المسرح أثار أيضا انتقادات البعض.

لاسيما في ظل المكانة التاريخية لمسرح سان كارلو، الذي يعد أيقونة ثقافية إيطالية.