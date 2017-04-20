مارين لوبان تكشف عن “جذورها المصرية”

قبل أيام قليلة من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، كشفت مرشحة الجبهة الوطنية لليمين المتشدد، مارين لوبان، أن جدتها الكبرى بولين كانت قبطية وولدت في مصر، وعاشت فيها معظم حياتها.

وأعربت لوبان، خلال تغريداتها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، عن حزنها وتضامنها مع أقباط مصر، بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، خلال احتفالات أحد السعف.

وقالت لوبان في التغريدة الأولى: “أريد أن أبدأ حديثي بالإعراب عن التعاطف والحزن لأقباط مصر”، وأضافت في الثانية: “أريد أن أقول إن جدتي الكبرى بولين، قبطية، ولدت وعاشت معظم حياتها في مصر”.

يذكر أن لوبان ولدت عام 1968، وهي ابنة اليميني المتطرف، جان ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية ورئيسه السابق، الذي قاده طيلة 40 عاما ليتنازل عن رئاسته لمصلحة ابنته.

ودرست لوبان المحاماة ومارستها، وانتخبت عضوا في الاتحاد الأوروبي عام 2004، وأعيد انتخابها في عام 2009، وترأست حزب الجبهة الوطنية منذ عام 2011، وهي تدافع عن الأفكار التي تتبناها الأحزاب اليمينية ليس في فرنسا فقط، بل في كل دول أوروبا.

وكانت لوبان مرشحة الحزب للرئاسة الفرنسية في عام 2012، وحصلت على 14 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، إذ حلت ثالثة خلف الرئيس الحالي الاشتراكي فرنسوا هولاند، وغريمه السابق اليميني نيكولا ساركوزي.