مالك صحيفة كبيرة “متورط” في فضائح نتانياهو

كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، الأحد، أن مالك صحيفة واسعة الانتشار بالبلاد يشتبه في تورطه بقضايا فساد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأوضح مراسل القناة للشؤون القضائية أن مالك صحيفة “يديعوت آحرنوت ” رجل الأعمال نوني موزس طلب من نتانياهو تقديم مساعدات للصحيفة مقابل تغطية إخبارية مؤيدة من جانب الصحيفة.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن الشرطة تملك تسجيلات صوتية بين نتانياهو ورجل أعمال لتلقي فوائد متبادلة.

ونفى نتانياهو من جانبه هذه الأنباء، مؤكدا أنه لم يرتكب مخالفات قانونية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي خضع للتحقيق مرتين الأسبوع الماضي للاشتباه بتلقيه هدايا من أثرياء خلافا للقانون.

وفي نوفمبر الماضي، فتحت السلطات تحقيقا في قضية صفقة الغواصات الألمانية للاشتباه بتورط أحد محامي نتانياهو في القضية، علما أنه ينوب عنه في إتمام الصفقة.