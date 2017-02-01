مانشستر سيتي يضم الموهبة الفنزويلية هيريرا

أعلن أتلتيكو فنزويلا الفنزويلي أن لاعبه ينغيل هيريرا، انضم إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي الفنزويلي على حسابه على موقع تويتر: “رسميا. ينغيل هيريرا انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وأشار أتلتيكو فنزويلا إلى أن هيريرا، الذي بلغ 19 عاما في السابع من يناير المنصرم، يشارك مع منتخب تحت 20 عاما في بطولة أميركا الجنوبية، لكنه يستطيع الانضمام لفريقه الجديد بعد انتهاء البطولة في 11 فبراير الحالي.

ولعب هيريرا للمرة الأولى مع أتلتيكو قبل عام واحد، وأظهر موهبة كبيرة في مركز لاعب الوسط المدافع، ليشارك للمرة الأولى بديلا مع فنزويلا ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم في أكتوبر.

وهو ثالث لاعب شاب من أميركا الجنوبية ينضم إلى سيتي هذا الموسم، بعد البرازيلي جابرييل جيسوس والكولومبي مارلوس مورينو.

وأعير مورينو إلى ديبورتيفو لاكورونيا على الفور، وربما يخرج هيريرا على سبيل الإعارة إلى فريق آخر أيضا.