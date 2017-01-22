مانشستر يونايتد يغري غريزمان بالرقم “7” الذهبي

كشفت تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد وعد أنطوان غريزمان بالقميص رقم (7) في حال انتقاله إلى فريق الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة “ميرور” الأحد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في ضم لاعب أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ويعد غريزمان (25 عاما) من مشجعي النادي الإنجليزي منذ صغره وتربطه صداقة مع زميله في المنتخب بول بوغبا.

ويعد الرقم 7 رقما ذهبيا في مانشستر يونايتد إذ سبق أن ارتداه كل من ديفيد بيكهام وإيريك كانتونا وكريستيانو رونالدو، ومع رحيل ممفيس ديباي إلى ليون يبحث القميص الشهير عن صاحبه الجديد.