ما هي النصائح التي قدمها مورينيو لروني ؟

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إن بوسع قائد الفريق واين روني الاستمرار أكثر في اللعب وذلك في حالة المحافظة على اللعب بصورة معتدلة.

وأوضح مورينيو أن الفترة التي يستطيع فيها روني اللعب على أعلى مستوى “تعتمد عليه (روني) خاصة على قوته الذهنية ومدى رغبته في ذلك، وفق ما ذكرت “رويترز” الاثنين.

وتابع “اعتقد أن كل شيء يعتمد على الرغبة فهي الشيء الأ كثر أهمية. لديه الحافز واذا حافظ عليه فانه يستطيع مواصلة اللعب على أعلى المستويات”.

وجاءت تصريحات موينيو بعد أن دخل روني (31 عاما) المرحلة الأخيرة في مسيرته الكروية، ولم يبق له سوى عامين ونصف العام من عقده الحالي.

وفقد المهاجم الذي سجل هدفا وحيدا في الدوري الممتاز هذا الموسم حتى الآن مكانه في التشكيلة الأساسية ليونايتد.

وعادل روني هذا الأسبوع الرقم القياسي لهادف “الشياطين الحمر” المسجل باسم “السير بوبي” والبالغ 249 هدفا.