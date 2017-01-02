مجزرة دموية مروعة في سجن برازيلي
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أحد السجون البرازيلية
أحد السجون البرازيلية
اخبار عالم

مجزرة دموية مروعة في سجن برازيلي

2 يناير, 2017
أحمد علي
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قال مسؤولون برازيليون الاثنين إن نحو 60 شخصا قتلوا في أعمال شغب دموية بأحد السجون نجمت بسبب صراع بين عصابات مخدرات متنافسة في مدينة ماناوس.

التي تقع وسط غابات الأمازون في واحد من أسوأ أعمال العنف في سنوات في نظام البرازيل الإصلاحي المكتظ.

وقال سيرجيو فونتيس مدير الأمن في ولاية أمازوناس خلال مؤتمر صحفي إن عدد القتلى قد يرتفع بينما يتضح للسلطات مدى نطاق التمرد الذي بدأ في وقت متأخر أمس الأحد بسبب شجار بين عصابات مخدرات متنافسة.

وذكرت صحيفة مانواس إم تيمبو إن أشلاء عدد من القتلى ألقيت منفوق جدران السجن.

وقال فونتيس إن أعمال الشغب بدأت في وقت متأخر أمس الأحد وجرت السيطرة عليها نحو السابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم ولا تزال السلطات تحصي عدد السجناء لمعرفة عدد الذين لاذوا بالفرار.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية البرازيل بشدة بسبب نظام سجونها حيث الاكتظاظ بالنزلاء هو الوضع الطبيعي واندلاع أعمال شغب عنيفة حدث روتيني.

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أحمد علي

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