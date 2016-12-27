مجلس النواب يناقش البيان الوزاري لحكومة الحريري

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في جلسات متتالية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا يوم السبت الماضي إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أحد أميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية، ومناقشة البيان الوزاري للحكومة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نهاراً ومساء، بدءاً من الحادية عشرة من صباح اليوم الأول للجلسة.

وغاب عن جلسة مجلس النواب “كتلة التضامن”، التي تضم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي، وأعلنت في بيان اليوم أنها لن تحضر الجلسة.

كما غاب عنها الرئيس السنيورة بسبب وجوده خارج البلاد، لكن الرئيس السنيورة أعلن في بيان أمس أنه يمنح الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري كامل ثقته.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم السبت الماضي، البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وتحفّظ وزراء حزب “القوات اللبنانية” والوزير ميشال فرعون على “الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة، لأن هذا الحق محصور بالدولة”.