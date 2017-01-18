محكمة إماراتية تقضي بحبس 3 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي

أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الأربعاء، أحكاما في ثلاث قضايا إرهابية، قضت بحبس 3 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة إن المحكمة قضت بحبس مدان “إماراتي الجنسية بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الأجهزة المضبوطة”.

وحكمت المحكمة على مدان آخر “عربي الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة، فضلا عن الحبس سنة واحدة” لمدان “إماراتي الجنسية عما أسند إليه من تهم”.

وأضافت الوكالة أن المحكمة نظرت “كذلك في 11 قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها”.