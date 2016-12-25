محكمة إيرانية تقبل اعتراض المتهمين باقتحام السفارة السعودية

وافقت محكمة موظفي الدولة الإيرانية، الأحد، على الاعتراض الذي قدمه محامي المدانيين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران، باستئناف الحكم الصادر بحقهم ومراجعته.

وقال محامي المتهمين مصطفى شعباني، إن 5 من المتهمين في قضية الهجوم على السفارة السعودية في طهران في كانون الثاني/ يناير الماضي، اعترضوا على الحكم الذي أصدرته محكمة موظفي الدولة بحقهم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح شعباني في مؤتمر صحفي، إنه تم إصدار أحكام بحق 19 من المتهمين في هذه القضية، فيما صدر حكمًا غيابيًا بحق متهم آخر اعترض عليه، مشيرًا إلى أنه جرت محاكمة الشخص الأخير في 19 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وصدر حكمًا بحقه.

وأضاف المحامي الإيراني إن 6 متهمين من الـ 19 صدر بحقهم حكمًا بالسجن 6 أشهر، والبعض الآخر حكم عليهم بأحكام مع وقف التنفيذ، فيما تمت تبرئة الباقي، منوهًا إلى أن عددًا من المحكومين طالبوا باستئناف الحكم وقد وافقت المحكمة على ذلك، لكن بانتظار تقديم الأخير اعتراضه.

وختم محامي المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية لدى طهران، أن 4 من المتهمين هم من رجال الدين، وأن ملف هؤلاء أحيل إلى محكمة رجال الدين الخاصة بمدينة قم وسط إيران.

وكان متظاهرون إيرانيون، قاموا بمهاجمة وحرق السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، احتجاجًا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما دفع السعودية إلى قطع علاقاتها مع إيران.