محمد العويس على خطى نيمار وإبراهيموفيتش

في 2010، “كلب” كان صاحب الصورة الأولى التي تظهر على انستغرام، وهو كلب كيفين سيستورم الشريك المطور للتطبيق الذي بيع بعدها بعامين بحوالي مليار دولار ليست هنا القصة، القصة هي أن نيمار تجاهل رجال الإعلام الذين انتظروا أياما عند منزله لمعرفة أين سينتقل في 2013، واتجه إلى انستغرام، كتب سطوراً طويلة يشرح فيها حبه لفريق سانتوس وامتنانه لمسؤوليه، وفي نهايتها أفاد بأنه اختار برشلونة، السويدي ابراهيموفيتش كان مباشراً كعادته، كتب “ليعرف العالم الآن.. سأنضم إلى يونايتد” .. ومع وسم “أنا قادم”.

عبر “تويتر” أعلن الكثيرون عن رغباتهم أو وجهاتهم المستقبلية، إيدين هازارد لاعب تشيلسي اللندني كان من أوائل اللاعبين الذين استخدموه لإعلان الانتقال، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 بأسبوع، كتب تغريدة بسيطة،” سأوقع لمصلحة بطل دوري الأبطال”.

الألماني إلكاي غندوغان كان أكثر طرافة، كتب لحساب مانشستر سيتي على “تويتر”، “أعلنوا غندوغان”، ذلك أتى قبل أن يعلن النادي الإنجليزي تعاقده مع ذي الأصول التركية.

نايف هزازي كتب 4 تغريدات صيف 2015 يطلب فيها الانتقال إلى النصر، ويفصح عن اتفاق مسبق بينه وبين رئيس الشباب على الرحيل، أما ناصر الشمراني فاختار تويتر هو الآخر، ليكتب التغريدة الثالثة والرابعة في حسابه، مودعا الهلاليين.

من آخر المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان محمد العويس، ظل صامتا في تويتر لأربعة أشهر، ثم أعلن أنه اختار الأهلي محطة له، بعد أن صلى الاستخارة.

الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي، انتقل إلى كريستال بالاس بصفقة قياسية في تاريخ النادي، حوّل حسابه من لاعب ليفربول إلى لاعب بيرنلي، والأسوأ من ذلك أنه كتب بيرنلي بخطأ إملائي.