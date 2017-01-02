محمد بن زايد: ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم مناسبة تاريخية

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة على الصفحة الرسمية لأخبار محمد بن زايد على تويتر إن “اليوم هي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة، مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها”.

وأضاف “أن الجهود التي تبذلها المملكة في إدارة ملفات مصيرية تواجه العالمين العربي والإسلامي تعزز آمال تجاوزها والتغلب عليها بحكمة ورؤية الملك سلمان”.

واختتم تغريداته قائلا “المملكة والإمارات تمضيان سويا نحو خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة ودعم التكامل الخليجي وتحقيق الاستقرار ونشر السلام في منطقتنا والعالم”.

وبويع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هجرية الموافق 23 يناير 2015م.