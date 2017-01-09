محمد بن سلمان: يمكن هزيمة داعش بدول قوية مثل مصر

اعتبر ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن إيران هي السبب الرئيسي لـ3 أزمات في المنطقة وهي الأيديولوجيات بلا حدود واضطرابات المنطقة والإرهاب.

واعتبر أن الفكر الراديكالي المتطرف خرج من رحم الثورة الإيرانية عام 1979 ورأى ولي ولي العهد أنه على الرغم من تغلغل نفوذ «داعش» في العراق وسوريا فإنه يمكن احتواء التنظيم الإرهابي في الشام وهزيمته بشكل كامل في ظل وجود دول أقوى مثل مصر، والأردن، وتركيا، والسعودية.

وأضاف محمد بن سلمان في حوار أجرته معه مجلة “فورين أفييرز” الأميركية، أن “داعش” قد ينشط في أفريقيا، وينفذ أعماله الإرهابية بسهولة ويحدث أضرارا جسيمة.

ولهذا التزمت السعودية بتقديم المساعدات اللازمة للتصدي للخطر المتنامي للتطرف العنيف في أفريقيا، من خلال المشاركة في المساعدات الدولية، والمنظمات الدولية.