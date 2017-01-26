مدرب الأهلي: مباراة الشباب صعبة.. ولدينا الحافز

عقد المدير الفني للفريق الأهلاوي السيد كريستيان جروس مؤتمرا صحفيا الخميس بقاعة المؤتمرات بالنادي الأهلي للحديث عن مواجهة فريقه أمام نادي الشباب الجمعة.

لافتا إلى أنه تم استغلال فترة التوقف بشكل جيد خصوصا خلال المعسكر الخارجي القصير الذي احتضنته الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لتأهيل العديد من الإصابات خلال هذه الفترة.

واعتبر جروس شهر ديسمبر الماضي كان ناجحا بالنسبة للأهلي حيث استطاعوا الفوز في خمس مباريات.

مشيرا إلى أن مباراتهم القادمة أمام نادي الشباب ستكون صعبة وقوية خصوصا أن الشباب ينوي التعويض بعد خروجه الأخير، معتبرا كون المباراة على أرضهم وبين جماهيرهم فإن ذلك سوف يمنحهم الحافز والأفضلية.

وأشار جروس لسعادته بتعاقدات الأهلي الأخيرة مع سعيد المولد الذي لا يعتبر جديدا على الفريق فهو لاعب نشط ويفيد الفريق، بينما تمني انضمام محمد العويس قريبا.

مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن خدمات أي من حراسهم الثلاثة قبل الصيف القادم.