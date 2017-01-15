مدير المخابرات الأميركية يحذر ترامب من روسيا
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جون برينان
جون برينان
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مدير المخابرات الأميركية يحذر ترامب من روسيا

15 يناير, 2017
وائل فتحى
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أصدر مدير المخابرات المركزية الأميركية المنتهية ولايته جون برينان، انتقادا لاذعا، الأحد، للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الأسبوع الذي سيتولى فيه الرئاسة، وحذره من إعفاء روسيا من تبعات أعمالها في الفترة الأخيرة، وأن يتوخى الحذر فيما يقول.

وقال برينان لبرنامج فوكس نيوز صنداي “التلقائية ليست أمرا يحمي المصالح الأمنية الوطنية، لذلك عندما يتحدث أو يتخذ رد فعل يتعين عليه أن يتأكد من فهمه أن التداعيات والآثار على الولايات المتحدة قد تكون وخيمة”.

وأضاف “المسألة أكبر من مجرد ما يتعلق بالسيد ترامب. بل تتعلق بالولابات المتحدة الأميركية”.

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وائل فتحى

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