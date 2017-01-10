مدير سي آي إيه: دعم المعارضة السورية يؤدي لعواقب أسوأ
الرئيسية » اخبار » مدير سي آي إيه: دعم المعارضة السورية يؤدي لعواقب أسوأ

مدير سي آي إيه جون برينان
مدير سي آي إيه جون برينان
اخبار اخبار منوعة عربى

مدير سي آي إيه: دعم المعارضة السورية يؤدي لعواقب أسوأ

10 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أعلن مدير سي آي إيه الأميركية جون برينان أن المزيد من الدعم العسكري للمعارضة السورية في السابق ربما كان سيغير الوضع في هذا البلد لكن يحتمل كذلك أن يؤدي إلى تدهور الوضع بشكل أسوأ.

وقال برينان: “في حال تقديم المزيد من المساعدات من قبل القوى الدولية.. للجيش السوري الحر سابقا، هل كان يمكن أن يغير ذلك الوضع؟ ربما.. لأن النظام السوري كان هشا وضعيفا.

من جهة أخرى، لم يتفق برينان مع موقف المعارضين للرئيس الحالي باراك أوباما، الذين يرون أنه كان من الضروري تقديم المساعدات العسكرية للمعارضة السورية بنشاط، قائلا: إن تزويد المعارضة بالسلاح كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب أسوأ، مضيفا أن المعارضة في سوريا تضم مزيجا من العناصر العلمانية والمتطرفة.

وبشأن ظاهرة “الربيع العربي”، أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطأت في تقييم انعكاسات أحداث “الربيع العربي”.

مشيرا إلى أن واشنطن أملت بشكل غير واقعي في أن تؤدي تلك الأحداث إلى الإطاحة بالنظم الاستبدادية وازدهار الديمقراطية.

وأشار برينان إلى أن سحب القوات الأميركية من العراق في عام 2011 ساعد على تعزيز مواقف تنظيم “داعش” الإرهابي.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *