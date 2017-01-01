مرض يفتك بآلاف السودانيين
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قال المركز إن تحسنا طرأ على عمليات معالجة الفشل الكلوي
قال المركز إن تحسنا طرأ على عمليات معالجة الفشل الكلوي
صحة منوعات

مرض يفتك بآلاف السودانيين

1 يناير, 2017
أحمد سالم
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كشف مركز طبي في السودان، عن ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفشل الكلوي في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن أداء العلميات التي تعالج المرض.

وأوضح المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى أن عدد المصابين بالمرض ارتفع إلى 6400 حالة، مقارنة مع نحو 5 آلاف مريض في العامين اللذين سبقاه، وفق ما أوردت صحيفة “المجهر السياسي” السودانية.

وأشار المركز إلى إجراء أكثر من 200 عملية زراعة كلى في هذا العام.

وأشار إلى وصول نسبة نجاح العمليات في السودان إلى المستوى العالمي، متوقعا إنشاء 3 مراكز جديدة للغسيل بولاية الخرطوم إضافة إلى 14 مركزاً في الولايات الأخرى، لرفع عدد المراكز الحالية التي تبلغ 66 مركزا حاليا.

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أحمد سالم

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