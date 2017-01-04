مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح بإسطنبول

قام مسلحان باقتحام مطعم في إسطنبول، وإطلاق النار على الموجودين الأمر الذي أسفر عن إصابة صاحب المطعم وأحد المارة.

ويقع مطعم أوسمان يلماز في منطقة الفاتح بالقسم الأوروبي من المدينة التركية، والمعروف بانتشار العرب فيه.

وحتى هذه اللحظة لا أنباء عن مصير منفذي الهجوم اللذان استطاعا الفرار.

وإن أحد المصابين حالته خطيرة بحسب الصحف التركية، التي قالت إنه يشتبه أن العملية هي تصفية حسابات جراء خصومة محتملة مع صاحب المطعم.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرّض ملهى ليلي في إسطنبول لهجوم أسفر عن مقتل قرابة 40 شخص.