مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح بإسطنبول
الرئيسية » اخبار » مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح بإسطنبول

الشرطة التركية
الشرطة التركية
اخبار رئيسى عالم

مسلحان يطلقان النار على أحد مطاعم منطقة الفاتح بإسطنبول

4 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

قام مسلحان باقتحام مطعم في إسطنبول، وإطلاق النار على الموجودين الأمر الذي أسفر عن إصابة صاحب المطعم وأحد المارة.

ويقع مطعم أوسمان يلماز في منطقة الفاتح بالقسم الأوروبي من المدينة التركية، والمعروف بانتشار العرب فيه.

وحتى هذه اللحظة لا أنباء عن مصير منفذي الهجوم اللذان استطاعا الفرار.

وإن أحد المصابين حالته خطيرة بحسب الصحف التركية، التي قالت إنه يشتبه أن العملية هي تصفية حسابات جراء خصومة محتملة مع صاحب المطعم.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرّض ملهى ليلي في إسطنبول لهجوم أسفر عن مقتل قرابة 40 شخص.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *