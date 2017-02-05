مسلحون يقتحمون مؤسسة حكومية في العاصمة الليبية
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مسلحون يقتحمون مؤسسة حكومية في العاصمة الليبية

5 فبراير, 2017
وائل فتحى

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة “المرصد” الليبية، الأحد، إن مسلحين اقتحموا مقرا حكوميا في العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد منذ أشهر عدة مناوشات بين الميليشيات المسلحة.

ونقل المرصد عن موظفين بالمؤسسة الليبية للاستثمار قولهم إن مسلحين اقتحموا، ظهر الأحد، “المقر الرئيسي للمؤسسة..الكائن في برج طرابلس وسط العاصمة..”.

وأضاف المصدر نفسه، أن الشهود أبلغوه بأن المجموعة المسلحة “كان على رأسها الرئيس السابق للمؤسسة عبدالمجيد بريش”.

وأردف أن المسلحين طردوا لجنة المؤسسة الليبية للاستثمار “المعينة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق” برئاسة فايز السراج.

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وائل فتحى

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