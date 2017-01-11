مصدر روسي يؤكد موعد محادثات أستانة

أكد مصدر دبلوماسي روسي، الأربعاء، أن محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا، المقررة في أستانة بكازاخستان، تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران، ستعقد في 23 يناير الحالي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “في الوقت الحالي ليس هناك معلومات بشأن إرجاء اللقاء. وعليه فإن موعد 23 يناير لا يزال ساريا”.

وكانت تركيا حذرت مؤخرا من أن الانتهاكات المتكررة للهدنة الهشة السارية في سوريا منذ أواخر ديسمبر يمكن أن “تهدد هذه المحادثات” بين ممثلي النظام والمعارضة.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف، الأربعاء، إن بلاده جاهزة لاستضافة مشاورات أستانة بشأن حل الأزمة السورية.

وأشار عبد الرحمانوف إلى أهمية اللقاء، وجهود بناء الثقة اللازمة قبل موعد المؤتمر بين جميع الأطراف المشاركة فيه.