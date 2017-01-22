مصر تمدد مشاركتها في العمليات العسكرية في باب المندب

قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، في اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تمديد مشاركة القوات المسلحة في عمليات عسكرية خارج البلاد، بحسب بيان للرئاسة.

وجاء في البيان أن المجلس وافق على “تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.”

وأرسلت مصر سفنا بحرية إلى باب المندب لحماية الممر الملاحي ومكافحة تهريب الأسلحة في مارس عام 2015، ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.